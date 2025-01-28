مقتل وإصابة 4 أشخاص بمشاجرة في كركوك

2025-01-28 23:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أفاد مصدر طبي في كركوك، مساء اليوم الثلاثاء، بمقتل وإصابة أربعة أشخاص فيمشاجرة وقع بين مجموعة من الشباب وسط المحافظة.

وقالالمصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شجاراً وقع بين مجموعة من الشباب قرب مجمع سكنيفي سوق قورية الشعبي وسط كركوك، ما أسفر عن مقتل شاب بعمر 18 عاماً يدعى (ز. م. أ)بعد تلقيه عدة طعنات بسكين، وإصابة ثلاثة آخرين".

وأضافالمصدر أن "قوة من الشرطة وصلت إلى مكان المشاجرة وقامت بنقل جثة الشاب إلى دائرةالطب العدلي والمصابين إلى مستشفى قريب للعلاج".

وأوضحأن "الشرطة فتحت تحقيقاً للوقوف على أسباب وتداعيات المشاجرة، كما تم اعتقال القاتل".