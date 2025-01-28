2025-01-28 23:18:04 - المصدر: ايشان

عاد الكيان الصهيوني، مجدداً إلى خرق اتفاق وقف إطلاق النار بعد قصف استهدف مدينة النبطية جنوبي لبنان. رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، نجيب ميقاتي، وصف العدوان الإسرائيلي بأنه انتهاك إضافي للسيادة اللبنانية وخرق لترتيبات وقف إطلاق النار. ميقاتي ذكر أيضًا أنه “تواصل مع رئيس لجنة مراقبة وقف إطلاق النار للمطالبة بموقف حازم يضمن تنفيذ […]

ظهرت المقالة ميقاتي بشأن العدوان على النبطية: انتهاك إضافي لسيادة لبنان.. ندعو لموقف حازم أولاً على ايشان.



