2025-01-29 00:00:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تجدد "حراك قضاء القرنة"شمالي البصرة، مساء اليوم الثلاثاء، تحضيراً لتظاهرة "كبرى" ستنطلق غداًاحتجاجاً على ارتفاع مستوى التلوث في القضاء الذي تسببه آبار النفط وتجاهل الحكومةالمحلية لمطالبهم.

وقال قائد الحراك حسين المزيرعاوي، لوكالة شفقنيوز، إن "نداءنا لأهالي القضاء أن يعدوا العدة ويجهزوا أنفسهم للخروجبتظاهرة كبرى لقطع الشوارع الرئيسية والتوجه لحقل مجنون النفطي، وستكون ثورة لايقف بوجهها أحد ولتعذرنا القوات الأمنية لما سيحصل".

وأضاف أن "أكثر من 27 مطلباً قدمناها إلىالحكومة المحلية منذ أكثر من أسبوع، ولم نلقى أي استماع أو محاولات لتلبية هذهالمطالب"، مبيناً أن "أهالي القضاء يتعرضون إلى إبادة جماعية من قبلشركة نفط البصرة، عبر نشر التلوث بالآبار النفطية وسرقة المياه المخصصة للفلاح مننهري دجلة والفرات، وكل خيراتنا في القضاء مسخرة لهذه الشركة ونحن نفتقر لأبسطمستلزمات العيش".

وتابع "يوم غد الأربعاء، في الساعةالثانية ظهراً ستكون في قضاء القرنة تظاهرة لم تشهدها البصرة سابقاً، ستخرجالعوائل بأكملها للانتفاض بوجه الاستبداد والظلم الذي يعانوه، ولن تقف هذهالتظاهرة إطلاقاً حتى تنفيذ آخر مطلب من مطالبنا التي أعلناها سابقاً".

وكانت وكالة شفق نيوز، كشفت منتصف الشهرالجاري، أن قضاء القرنة شمالي البصرة، يستعد لانطلاق تظاهرات احتجاجية بسبب ترديالواقع الخدمي، وذلك بعد أقل أسبوع عن استجابة الحكومة المحلية لمطالب"الحراك الشعبي" في قضاء الصادق.

ومطلع العام الحالي انطلقت تظاهرات في قضاءالصادق شمالي البصرة احتجاجاً على تردي الخدمات، ونصب المحتجون سرادق اعتصام هناكلحين تلبية مطالبهم.

وعلى إثر ذلك استجابة الحكومتين المحليةوالاتحادية لمطالب "الحراك الشعبي" ووعدت بتنفيذ المطالب.