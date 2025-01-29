تماس كهربائي يقتل 3000 دجاجة جنوبي العراق

2025-01-29 00:00:09 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أفاد مصدر محلي في المثنى، مساء اليوم الثلاثاء، بنفوق ثلاثة آلاف دجاجةجراء اندلاع حريق كبير في أحد حقول الدواجن شمال شرقي مدينة السماوة مركزالمحافظة.

وذكرالمصدر لوكالة شفق نيوز، أن "الحريق اندلع في حقل للدواجن بمنطقة النجمي شمالشرقي المحافظة وتسبب بنفوق ثلاثة آلاف دجاجة، لافتاً إلى أن "فرق الدفاعالمدني هرعت لمكان الحادث وقامت بإخماد النيران في الحقل".

وبينالمصدر، أن "التحقيقات الأولية تشير إلى اندلاع الحريق بسبب تماس كهربائي".