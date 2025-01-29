تيار الحكمة ينفي وجود أية أنشطة اقتصادية له في مطار النجف

2025-01-29 00:05:12 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى





نفى تيار الحكمة الوطني اليوم الثلاثاء وجود أي أنشطة اقتصادية في مطار النجف، وذلك على خلفية الفيديو المسرب الذي دعت هيئة النزاهة للتحقيق فيه.

وقال التيار في بيان له: "في الوقت الذي يرفض تيار الحكمة الوطني ويستنكر بشدة ما ورد من تخرصات وإساءات في اجتماع الهيئة الإدارية لمطار النجف الأشرف من أحد الأشخاص المدفوعين، والتي لا أساس لها من الصحة ولا تعبر إلا عن واقع أصحابها، فإننا نحيي خطوة رئيس مجلس الوزراء بتكليف الجهات المختصة للتحقيق في المقطع الفيديوي الذي تم ترويجه على مواقع معروفة".

وأضاف البيان: "ننفي نفياً قاطعاً وجود أي أنشطة اقتصادية في المطار، مؤكداً أن هذه الاتهامات هي محض تسقيط سياسي يهدف إلى إضعاف النشاط الخدمي والمجتمعي الذي تشهده مدينة النجف الأشرف، ويعكس أجندة مريضة للأطراف المتضررة منها".

وتابع البيان: "كما نشيد بدور هيئة النزاهة وندعوها لإعلان نتائج التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية بحق الشخص المسؤول. نحن نؤكد أن هذه الأصوات النشاز لن تؤثر على عزيمة أبناء المدينة في سعيهم المستمر للنهوض بها وتصحيح الأخطاء



