2025-01-29 00:45:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قال الأمين العام لمنظمة بدر، هادي العامري، إنه لم يتم اتخاذ قرار حول إقالة رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، من منصبه.

وقال العامري في بيان: "في ظل الأنباء الواردة والمعلومات المتداولة عن إقالة رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض من منصبه، ينفي الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري ذلك ويؤكد ان قادة الإطار التنسيقي لم يجتمعوا اليوم ولم يتخذوا مثل هذا القرار".

يأتي ذلك بعد أن كشف مصدر مطلع، لوكالة شفق نيوز عن اتفاق بين قيادات الإطار التنسيقي لتغيير عدد من رؤساء الهيئات والمؤسسات، بما يتماشى مع البرنامج الحكومي والمرحلة السياسية الحالية.

وبحسب الاتفاق، يقول المصدر، إنه سيتم استبدال رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، مشيراً إلى ترشيح عدد من الأسماء البديلة يتقدمهم قيادات في حزب الدعوة وآخر من فصيل مسلح وسياسي في الإطار لإدارة هيئة الحشد الشعبي.

وذكر المصدر، أن رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي يعمل "بقوة" على تسمية مرشح من قبله لرئاسة الحشد.

وتولى "فالح الفياض" قيادة هيئة الحشد الشعبي في العراق في العام 2015، بعد أن تم تعيينه من قبل رئيس الوزراء العراقي آنذاك حيدر العبادي.

وقد جاء تعيينه في هذا المنصب آنذاك بعد أن تسنم مناصب أمنية عدة، منها مستشار الأمن الوطني العراقي.