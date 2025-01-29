الفيفا يرفع الحظر عن القوة الجوية

2025-01-29 01:05:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية، عن رفع الاتحاد الدولي (فيفا) حظر تسجيل اللاعبين عن الفريق.وذكرت الدائرة القانونية في نادي القوة الجوية، في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "الاتحاد الدولي لكرة القدم ( فيفا ) قرر رفع حظر تسجيل اللاعبين المحليين والمحترفين عن نادينا، بعد ان ارسل اشعاراَ بصدد هذا الموضوع ".وأضافت، ان "الحظر سيرفع خلال المدة الزمنية المقررة من قبل الفيفا، والتي اقصاها خمسة ايام وهناك جهود حثيثة، لتقليصها الى 48 ساعة ليتم تسجيل بقية اللاعبين بصورة طبيعية" .