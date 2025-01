2025-01-29 01:05:06 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدىحذرت لجنة الاقتصاد والتنمية في البرلمان، من خطورة انخفاض أسعار النفط في السوق العالمية وتأثيره الكبير على موازنة العراق، وبالتالي من أزمات مالية واقتصادية كبيرة على العراق خلال الأشهر المقبلة.وأثارت تصريحات ترامب، حول خفض أسعار النفط، مخاوف الدول التي يعتمد اقتصادها على الريع النفطي، ومنها العراق، وسط توقعات وتحذيرات من انتكاسة في السوق النفطية […]

