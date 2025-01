موقع إخباري: تعاون بين قوات عشائرية وقوات الحشد في الأنبار

2025-01-29 01:05:06 - المصدر: جريدة المدى

 ترجمة / حامد أحمد تناول تقرير لموقع ذي ناشنال، الاخباري جانب التعاون الأمني بين قوات عشائرية محلية في محافظة الانبار، عرفت سابقا بقوات الصحوة، وفصائل قوات الحشد في مسك امن الحدود مع الجارة سوريا ضمن محافظة الانبار لحماية البلد من أي تسلل لمسلحي داعش، مشيرا الى وصول تعدادهم لأكثـر من 25 ألف مقاتل. وكان […]

