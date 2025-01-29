2025-01-29 01:09:04 - المصدر: ايشان

رد الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري، بشأن الأنباء المتداولة حول إقالة رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض من منصبه. وقال العامري، في بيان ورد لمنصة “آيشان”: “في ظل الأنباء الوادرة والمعلومات المتداولة عن إقالة رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض من منصبه ، ننفي نفيا قاطعا هذه الانباء”. وأكد، أن “قادة الإطار التنسيقي لم […]

ظهرت المقالة العامري يرد على “عركة الإطار” بشأن الفياض: لا صحة لإقالته أولاً على ايشان.



