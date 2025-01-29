إصابات بتجدد نزاع عشائري في ميسان بين أبناء قبيلة واحدة

2025-01-29 01:10:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، ليلة الثلاثاء الاربعاء بتجدد نزاع عشائري في محافظة ميسان، يعود لثأر سابق بين أفراد قبيلة واحدة تسبب بإصابة 7 أشخاص.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "النزاع وقع في منطقة سيد سفيح على طريق الكحلاء بين أبناء قبيلة واحدة سبق وأن حصل بينهم ثأر قديم".

وتابع، إن "النزاع تسبب بإصابة 7 أشخاص بشكل خطر عبر إطلاقات نارية نقلوا على أثرها إلى مستشفى الصدر التعليمي، ولا تزال القوات الأمنية تحاول فض المتنازعين.