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إصابات بتجدد نزاع عشائري في ميسان بين أبناء قبيلة واحدة

إصابات بتجدد نزاع عشائري في ميسان بين أبناء قبيلة واحدة
إصابات بتجدد نزاع عشائري في ميسان بين أبناء قبيلة واحدة
2025-01-29 01:10:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، ليلة الثلاثاء الاربعاء بتجدد نزاع عشائري في محافظة ميسان، يعود لثأر سابق بين أفراد قبيلة واحدة تسبب بإصابة 7 أشخاص.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "النزاع وقع في منطقة سيد سفيح على طريق الكحلاء بين أبناء قبيلة واحدة سبق وأن حصل بينهم ثأر قديم".

وتابع، إن "النزاع تسبب بإصابة 7 أشخاص بشكل خطر عبر إطلاقات نارية نقلوا على أثرها إلى مستشفى الصدر التعليمي، ولا تزال القوات الأمنية تحاول فض المتنازعين.

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