شرطة النجف الأشرف تعلن نجاح الخطة الأمنية الخاصة بزيارة المبعث النبوي الشريف

2025-01-29 01:15:02 - المصدر: واع

النجف الأشرف - واعأعلنت قيادة شرطة محافظة النجف الأشرف، نجاح الخطة الأمنية الخاصة بذكرى المبعث النبوي الشريف.وذكرت القيادة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "قائد شرطة المحافظة، اللواء علاء جابر هاشم، أشرف شخصيًا على تنفيذ الخطة الأمنية، حيث لم يتم تسجيل أي خرق أمني خلال توافد الزائرين إلى مرقد الإمام علي (عليه السلام) ومقبرة وادي السلام"، مبينة أن "جميع الطرق المؤدية إلى المواقع المذكورة، وكذلك الحدود مع المحافظات المجاورة، كانت مؤمنة بالكامل، مع توفير الحماية اللازمة لكافة الزوار".وأشارت قيادة الشرطة إلى أن "الأجهزة الأمنية بذلت جهودًا كبيرة على مدار الساعة، ليلاً ونهارًا، لضمان سلامة الزوار وتسهيل حركتهم داخل مقبرة وادي السلام، مما ساهم في إنجاح الزيارة وتوفير الأجواء الآمنة للمشاركين".