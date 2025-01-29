العامري ينفي إقالة رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض من منصبه

2025-01-29 01:15:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

نفى الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري، اليوم الأربعاء (29 كانون الثاني 2025)، الأنباء الواردة حول إقالة رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض.

وقال المكتب الاعلامي للعامري في بيان، تلقته "بغداد اليوم": "في ظل الأنباء الوادرة والمعلومات المتداولة عن إقالة رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض من منصبه، ينفي الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري نفيا قاطعا هذه الانباء".

وأكد العامري، وفقا للبيان، أن "قادة الإطار التنسيقي لم يجتمعوا ولم يتخذوا مثل هذا القرار إطلاقا".



