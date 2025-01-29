الحكيم يصل الى ذي قار لحسم منصب المحافظ الجديد

2025-01-29 08:00:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وصل زعيم تيار الحكمة، عمار الحكيم، فجر اليوم الأربعاء، إلى مدينة "سيد دخيل" شرقي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، ان "الحكيم وصل إلى منزل المحافظ المقال من منصبه مرتضى الابراهيمي (الذي ينتمي إلى تيار الحكمة) في قضاء سيد دخيل شرقي محافظة ذي قار، على ان يقوم بعدد من الاجتماعات العشائرية واللقاء بعدد من النخب والكفاءات المحلية اليوم الأربعاء".

واضاف، كما ان "الزيارة لا تخلو من المشاورات السياسية مع بعض الأطراف لبحث منصب المحافظ، خاصة بعد إقالة الإبراهيمي من قبل مجلس المحافظة قبل عدة أيام".

وفي منتصف شهر كانون الثاني/ يناير الجاري صوّت مجلس محافظة ذي قار بالأغلبية على اقالة المحافظ مرتضى الابراهيمي.

وكان أعضاء مجلس النواب عن محافظة ذي قار قد طالبوا في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم باستبدال المحافظ مرتضى الإبراهيمي بسبب "تفرده بالقرارات وغياب التعاون مع النواب".

وعقد النواب الذين بلغ عددهم 19 نائباً، اجتماعاً لمناقشة واقع المحافظة، مشيرين إلى "فوضى إدارية وسوء إدارة في الملف الخدمي"، مما أدى إلى شعور بعدم الإنصاف لدى أبناء المحافظة، وطالبوا باستبدال "الإبراهيمي" بسبب "تفرده بالقرارات وغياب التعاون مع النواب".