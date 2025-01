2025-01-29 08:05:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:وصل رئيس تيار الحكمة الوطني، السيد عمار الحكيم، إلى محافظة ذي قار في زيارة، يلتقي خلالها عددا من الفعاليات الجماهيرية والنخب الأكاديمية. وبحسب تلفزيون الناصرية المحلي فانه من المقرر أن تشمل جولته سلسلة لقاءات موسعة مع شخصيات مجتمعية ومثقفين، لمناقشة الأوضاع العامة في المحافظة، والتحديات التي تواجهها، إضافة...

The post تلفزيون الناصرية: السيد عمار الحكيم يصل ذي قار ضمن جولة تشمل لقاءات جماهيرية وأكاديمية appeared first on شبكة اخبار الناصرية.