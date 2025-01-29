لليوم الثاني .. أسعار خام البصرة تنخفض رغم استقرار النفط عالميا

2025-01-29 09:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انخفضت أسعار خام البصرة الثقيل وخام البصرة المتوسط، اليوم الأربعاء، مع استقرار أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وانخفضت أسعار خام البصرة الثقيل 32 سنتا بما يعادل 0.42% ليصل إلى 75.60 دولاراً، وانخفضت أسعار خام المتوسط 32 سنتا ايضا بما يعادل 0.40 % ليصل الى 78.85 دولاراً.

واستقرت أسعار النفط العالمية مع خطط ترامب لفرض رسوم جمركية إلا أنها قلصت من مكاسبها تزامناً مع صدور بيانات اقتصادية صينية ضعيفة، إلى جانب توقعات بزيادة درجات الحرارة في أماكن أخرى.

وسجل خام برنت اليوم 77.40 دولارا، وسجل خام تكساس الأمريكي 73.73 دولارا.