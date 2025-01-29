اليوم.. أربع مباريات "مثيرة" ضمن الجولة الـ 17 لدوري نجوم العراق

2025-01-29 09:00:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تقام،اليوم الأربعاء، أربع مباريات ضمن منافسات الجولة الـ17 لدوري نجوم العراق لكرةالقدم، في حين ستُلعب جميعها خارج العاصمة بغداد .

‏وتجريمباراة واحدة عند الساعة الـ 2:00 من بعد الظهر تجمع فريق نوروز مع ضيفه فريقالقاسم وتقام المباراة على ملعب نوروز في مدينة السليمانية.

‏وتقاممباراتان عند الساعة الـ 5:00 مساءً تجمع الأولى فريق كربلاء بضيفه فريق الطلبةعلى ملعب كربلاء الدولي، ‏بينما تقام الثانية على ملعب الفيحاء في البصرة بينفريقي نادي نفط البصرة وضيفه نادي ديالى.

‏وتختتممواجهات اليوم الثاني من الجولة الـ 17 لدوري نجوم العراق بلقاء فريق دهوك مع ضيفهفريق الكرمة حيث تقام المباراة عند الساعة الـ 7:30 مساءً على ملعب دهوك .

وكان فريقالزوراء قد عزز صدارته يوم أمس الثلاثاء، برصيد 35 نقطة بعد فوزه على نفط ميسانبهدف واحد دون مقابل ضمن انطلاق الجولة الـ 17 لدوري نجوم العراق اذ جاء الهدفالوحيد باللقاء من ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب حسن عبد الكريم، في الدقيقة الـ81 من الشوط الثاني.