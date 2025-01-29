مدرب ليفربول يحرم صلاح من رقم جديد

2025-01-29 09:05:03 - المصدر: واع

متابعة - واع

قرر الهولندي آرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، استبعاد نجمه المصري محمد صلاح من قائمة "الريدز" لمباراته ضد آيندهوفن الهولندي في دوري أبطال أوروبا.

ويحل فريق ليفربول ضيفا على نادي آيندهوفن مساء اليوم الأربعاء، في الجولة الثامنة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويتربع "الريدز" على عرش صدارة الترتيب العام لمجموعة دوري أبطال أوروبا برصيد 21 نقطة، وحسم تأهله إلى دور الـ16 وسيضمن الصدارة في حال عدم الخسارة أمام مضيفه آيندهوفن الذي يشغل المركز التاسع عشر برصيد 11 نقطة.

وحرم المدرب الهولندي بذلك محمد صلاح من فرصة معادلة الرقم القياسي الذي حققه الأسطورة الكاميروني صامويل إيتو، مهاجم برشلونة وإنتر ميلان سابقا، بتقديمه 5 تمريرات حاسمة في موسم واحد ضمن البطولة القارية، عندما كان لاعبا في صفوف الفريق الإيطالي "النيراتزوري" خلال الموسم 2010 – 2011.

ودخل النجم المصري قائمة أفضل 10 هدافين في تاريخ دوري أبطال أوروبا بعدما رفع رصيده إلى 51 هدفا متساويا مع الثنائي الفرنسي تييري هنري المعتزل، وكيليان مبابي مهاجم ريال مدريد الإسباني حاليا.