اتفاق نهائي بين اتحاد جدة وجوهرة برشلونة

2025-01-29 09:05:03 - المصدر: واع

متابعة – واع

أنجز نادي اتحاد جدة صفقة واعدة مع أحد مواهب برشلونة، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية 2025.

وقالت صحيفة "الرياضية" السعودية، إن " الاتحاد توصل لاتفاق نهائي مع برشلونة للحصول على خدمات لاعب الوسط الإسباني أوناي هيرنانديز".

وأشارت الصحيفة إلى أن الاتفاق الذي تم بين الناديين، يقضي بانتقال اللاعب للعميد بعقد مدته 3 أعوام، وقابل للتمديد لعامين آخرين.

وذكرت أن الاتحاد يمكنه قيد هيرنانديز الذي أتم 20 عاما الشهر الماضي، ضمن فئة الشباب، أو الفريق الأول بصفته من مواليد عام 2003 وما يليه.

وانتقل هيرنانديز إلى برشلونة صيف 2022 للعب مع فريق تحت 19 عامًا، وبعدها بعام لعب للفريق الرديف، وخاض معه في الموسم الجاري 20 مباراة سجّل 9 أهداف وصنع 3.