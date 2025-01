2025-01-29 09:15:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:يلتقي رئيس تيار الحكمة الوطني، السيد عمار الحكيم، اليوم، بأعضاء مجلس محافظة ذي قار وعدد من مسؤولي الحكومة المحلية، وذلك في مقر قيادة شرطة ذي قار. وبحسب تلفزيون الناصرية المحلي فان اللقاء سيبحث القضايا الأمنية والخدمية في المحافظة، بالإضافة إلى مناقشة التحديات التي تواجه العمل الحكومي والخدمي، وسبل...

The post السيد عمار الحكيم يلتقي أعضاء مجلس ذي قار ومسؤولي الحكومة المحلية appeared first on شبكة اخبار الناصرية.