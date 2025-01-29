مقتل شخص طعنا وانتشال جثة امرأة من مياه أحد البزول في بغداد

2025-01-29 10:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ استيقظت بغداد على حادثين مختلفين في منطقتين متفرقتين أحدهما أسفر عن مقتل شخص طعنا بسكين جراء مشاجرة، في حين كان الثاني عبارة عن انتشار جثة امرأة في العقد الثالث من العمر من مياه أحد البزول بأطراف العاصمة.

وعن الحادث الأول قال مصدر في الشرطة، إن مشاجرة لم تُعرَفُ أسبابها اندلعت بين عدد من الأشخاص وقد تطورت الى استخدام السلاح الأبيض (سكين) ضمن منطقة "صليخ" شمالي بغداد.

وأضاف أن الحادث أسفر عن مقتل أحد أطراف المشاجرة، مبينا أن قوة امنية اعتقلت اثنين من المسببين للمشاجرة، وتجري البحث عن آخرين لاذوا بالفرار الى جهة مجهولة.

وعن الحادث الثاني أشار المصدر ذاته، إلى انتشال جثة امرأة تبلغ من العمر ما يقارب 30 عاما من داخل احد البزول ضمن ناحية النهروان شرق العاصمة.

وأوضح أنه لم تظهر آثار شدة خارجية على الجثة، مشيرا الى نقل الجثة الى الطب العدلي لمعرفة ملابسات الحادث.