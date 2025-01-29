جهاز مكافحة الإرهاب يلقي القبض على إرهابيين اثنين ويدمر 3 مضافات في 4 محافظات

2025-01-29 11:00:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلن جهاز مكافحة الارهاب، اليوم الاربعاء (29 كانون الثاني 2025)، من القاء القبض على إرهابيين اثنين وتدمير 3 مضافات بمناطق متفرقة من مسرح العمليات.

وقال بيان للجهاز، تلقته "بغداد اليوم"، ان " مفارزنا نفذت سلسلة عمليات نوعية بمناطق تواجد الارهابيين، اذ اعتقلت احدهم من عصابات داعش في العاصمة بغداد، كما جرى القاء القبض على احد الارهابيين في محافظة السليمانية، وبالتنسيق مع مديرية عمليات جهاز اسايش اقليم كردستان".

وأضاف البيان، "تمكنت قوة من الجهاز وبعمليتين منفصلتين من تدمير(3) مضافات تحتوي على حاويات ضخمة للمواد المتفجرة وكمية كبيرة من قنابر الهاون في محافظتي نينوى وديالى".