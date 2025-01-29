شبكة دولية لتجارة المخدرات بقبضة وكالة الاستخبارات في البصرة

2025-01-29 11:00:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - البصرة

تمكنت قوة امنية مشتركة، اليوم الاربعاء (29 كانون الثاني 2025)، من إيقاف اجنبي اثناء دخوله الحدود تهريبا وبأحشائه كميات من حبوب الكرستال مخباة بداخل أكياس بلاستيكية.

وقال بيان، لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في محافظة البصرة، تابعته "بغداد اليوم"، ان العملية جرت بمتابعة فنية من قبل مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الارهـ.ـاب في محافظة البصرة، مكنتها من رصد معلومات تفيد بوجود شخص من جنسية أجنبية يروم الدخول الى العراق قادماً من إحدى الدول المجاورة مخبئاً أكياس بلاستيكية تحتوي على مادة (الكرستال) المخــدرة داخل أحشاء جسمه".

وأضاف البيان، انه "جرى نصب كمين محكم له والقاء القبض عليه عند دخوله الى العراق عن طريق محافظة البصرة".

وأوضح البيان، انه " اعترف صراحةً اثناء التحقيق معه عن نيته بيع هذه المواد الى أشخاص داخل العراق"، مبينا انه تم تشكيل فريق عمل وتحديد أماكن تواجد المتهمين البالغ عددهم (2) والقاء القبض عليهم بعد استحصال الموافقات القضائية الأصولية .

وزاد، "عند إجراء الفحص عليه من قبل الجهات المعنية تبين صحة المعلومات، حيث تم استخراج الأكياس التي تحتوي على المواد المخدرة من داخل جسمه" .

واختتم البيان، بان" المتهمين اعترفوا صراحةً اثناء التحقيق، عن اتفاقهم المسبق مع المتهم الاول (من جنسية أجنبية) لشراء المواد المخــدرة بعد أن يتم ادخالها الى العراق من قبله".