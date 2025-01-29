مقتل مدني جراء مشاجرة ببغداد وانتشال جثة امرأة من احد مبازل النهروان

2025-01-29 11:00:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر امني، اليوم الأربعاء (29 كانون الثاني 2025)، بان مدنيا قتل بألة حادة "سكين" جراء مشاجرة بمنطقة صليخ شرقي بغداد فيما أكد أن القوات الأمنية انتشلت جثة امرأة من احد مبازل النهروان.

وقال المصدر لمراسل "بغداد اليوم"، ان "مشاجرة حدثت بين عدة اشخاص بـ" السكاكين" لم تعرف أسبابها ضمن منطقة صليخ راح ضحيتها مدني".

وأوضح المصدر، ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث واعتقلت اثنين، فيما لاذ الاخرون بالفرار، ومازلت قوة امنية تطاردهم".

وعلى صعيد اخر اكد المصدر، انه جرى انتشال جثة امرأة تبلغ من العمر 30 عاما من احد المبازل بمنطقة النهروان شرقي بغداد.

وأضاف، ان "الجثة بعد انتشالها لم تظهر على جسدها أي علامات خارجية توحي بأنها تعرضت للضرب او التعذيب"، مبينا انه تم نقل الجثة الى الطب العدلي، فيما لازال التحقيق جار لمعرفة ملابسات الحادث".