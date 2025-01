2025-01-29 11:10:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد يستعد مجلس الخدمة العامة الاتحادي لإنهاء توظيف أكثر من 5200 من حملة الشهادات العليا والأوائل المتبقين من المرحلة الثانية، بعد مصادقة رئاسة الوزراء على بياناتهم.وبحسب المتحدث الرسمي باسم المجلس سعد اللامي في تصريج للصحيفة الرسمية وتابعته (المدى) فإن "المجلس قام خلال عامي 2023 و2024 بتوظيف نحو 60 ألف متقدم من حملة الشهادات العليا والأوائل […]

The post مجلس الخدمة: عمليات التوظيف الجديدة تتم وفقاً للقانون وبانتظار موازنة 2026 appeared first on جريدة المدى.