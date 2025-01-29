وزير الكهرباء: ⁠هناك تزايد غير طبيعي على استهلاك الكهرباء ونحتاج لثقافة المواطن بالترشيد

2025-01-29 11:20:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – وسام الملا

أكد وزير الكهرباء، زياد علي فاضل، اليوم الأربعاء، وجود تزايد غير طبيعي على استهلاك الكهرباء، فيما أشار إلى أن هناك تنسيقاً عالياً مع حكومة الإقليم في موضوع استيراد الطاقة والغاز.

وقال الوزير، في جلسة حوارية خلال مؤتمر العراق للطاقة، وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "بسبب نقص الغاز الإيراني، فقدت المنظومة 8 آلاف ميغا واط"، مشيرا الى أن "كل المشاريع تحتاج من سنتين الى خمس سنوات لإكمالها".

وأضاف، أن "⁠هناك تزايداً غير طبيعي على استهلاك الكهرباء، ونحتاج الى تثقيف المواطن في الترشيد بالاستهلاك والمساهمة في ساعات التجهيز".

وبين أنه "لدينا محطات متوقفة بشكل كامل بسبب الغاز واستيراده ليس من اختصاص وزارة الكهرباء وبسبب الضغط الكامل ذهبنا الى مصادر أخرى للوقود وبعد توقف الاستيراد من إيران توجهنا الى تركمانستان"، لافتا الى أن "هناك تنسيقاً عالياً مع حكومة الإقليم في موضوع استيراد الطاقة والغاز".

وأوضح أن "تبادل الطاقة مع الإقليم عالٍ وأسهم في تجهيز المنطقة الشمالية بالطاقة الكهربائية"، مؤكداً أن "وزارة الكهرباء لديها خطة واعدة مقسمة على السنوات".

واستطرد بالقول: "في الصيف الماضي وصل الطلب الى 48 ألف ميغا واط بينما الإنتاج كان 27 ألف ميغا واط".