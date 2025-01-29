2025-01-29 11:25:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلن جهاز مكافحةِ الإرهاب، اليوم الأربعاء، القبض على إرهابيَين اثنين وتدمير (3) مضافات في مناطق متفرقة من البلاد.وذكر الجهاز في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "نفذَ أبطال جهاز مكافحة الإرهاب سلسلة عمليات في مناطق متفرقة من البلاد، إذ شرعتْ قواتنا باعتقال أحد الإرهابيين من عصابات داعش في العاصمة بغداد".وأضاف، أنه "بعملية نوعية لأبطالنا بالتعاون مع مديرية عمليات جهاز أسايش إقليم كردستان أسفرت عن إلقاء القبض على أحد الإرهابيين في محافظة السليمانية".وتابع، أنه "وفي إطار عملياتنا في تفتيش وتطهير المضافات تمكن الأبطال وبعمليتين منفصلتين من تدمير (3) مضافات تحتوي على حاويات ضخمة للمواد المتفجرة وكمية كبيرة من قنابر الهاون في محافظتي نينوى وديالى".