اتحاد الأدباء ينعى القاص والروائي محمود سعيد

2025-01-29 11:25:03 - المصدر: واع

بغداد – واع – عدي العبادينعى الاتحاد العام للأدباء والكتّاب في العراق، القاص والروائي، محمود سعيد، الذي فارق الحياة، أمس الثلاثاء، في مغتربه بمدينة شيكاغو في الولايات المتحدة الأمريكية.وذكر بيان للاتحاد، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "القاص والروائي، محمود سعيد فارق الحياة صباح أمس الثلاثاء، في مغتربه بمدينة شيكاغو، عن عمر ناهز (86) عاماً بعد معاناة مع المرض".ولد الراحل في مدينة الموصل عام 1939، وكتب في حقل السرد أكثر من عشرين رواية ومجموعة قصصية، وحاز على جائزة القصة القصيرة في جريدة "فتى العراق "سنة 1956.صدرت له "البندقية المشؤومة، بورسعيد وقصص أخرى، ضجة في سوق راكد، إضراب القصابين، شباط قضية قديمة".عدّ موقع Library Thing في نيويورك روايته "Saddam City "إحدى أفضل خمسين رواية في العالم، واختارته منظمة العفو الدولية ضمن ثلاثين كاتباً من العالم، لكتابة قصص قصيرة عن مبادئ الأمم، لإصدارها في انطلوجيا، في المملكة المتحدة بمناسبة مرور 60 عاماً على قيامها.