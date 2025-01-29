العراق ثالث أكبر مورد للنفط إلى كوريا الجنوبية في شهر

2025-01-29 11:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفادت شركة النفط الوطنية الكورية، يوم الأربعاء، بأن العراق جاء في المرتبة الثالثة كأكبر مصدر للنفط الخام إلى كوريا الجنوبية خلال شهر ديسمبر/كانون الأول.

وذكرت الشركة في بيان، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "كوريا الجنوبية اشترت كمية قياسية عالية من الخام الأمريكي في عام 2024، وتخطط المصافي المحلية لمواصلة الحصول على براميل من أمريكا الشمالية طوال عام 2025 لتحسين اقتصاديات المواد الخام وسط ارتفاع حديث في هيكل أسعار الخام الحامض في الشرق الأوسط".

وأظهرت البيانات الصادرة عن شركة النفط الوطنية الكورية أن "السعودية جاءت ضمن أكبر مصدر لكوريا الجنوبية خلال الشهر الماضي بصادرات بلغت 31.664 مليون برميل، تليها أمريكا في المرتبة الثانية بصادرات بلغت 12.143 مليون برميل".

وأضافت الشركة أن "العراق جاء ثالثاً بصادرات بلغت 9.319 ملايين برميل، مرتفعة بنسبة 19.4% مقارنة بشهر تشرين الأول، الذي بلغت فيه الصادرات 7.805 ملايين برميل، ومرتفعة بنسبة 18.2% عن نفس الفترة من العام الماضي، التي بلغت فيها الصادرات 7.884 ملايين برميل".

وتابعت أن "الإمارات جاءت رابعاً بصادرات بلغت 9.018 ملايين برميل، فيما جاءت الكويت خامسًا بصادرات بلغت 5.794 ملايين برميل".