غرامات مالية تصل إلى مليون دينار لمخالفي رمي النفايات في الناصرية

2025-01-29

شبكة أخبار الناصرية:أعلنت بلدية الناصرية عن بدء تنفيذ عقوبات على المخالفين الذين يقومون برمي النفايات في الأماكن غير المخصصة لها، في خطوة تهدف إلى تحسين مستوى النظافة والحفاظ على البيئة العامة. وفي تصريح لشبكة أخبار الناصرية، قال مدير بلدية الناصرية، محمد عكاب الحصونة، إن الدائرة حددت أماكن خاصة لرمي النفايات...

