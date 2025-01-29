بنسبة إنجاز تصل إلى 84%.. ارتفاع وتيرة العمل في ملعب المسيب الأولمبي

2025-01-29 12:35:02 - المصدر: واع

بابل - واع

تواصل الملاكات الهندسية التابعة لوزارة الشباب والرياضة أعمالها في ملعب المسيب الأولمبي بمحافظة بابل، الذي يتسع لـ 5000 متفرج، مع تحقيق نسبة إنجاز بلغت 84%.

وقال المهندس المقيم للمشروع، أمجد حامد، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن" العمل في إنشاء الملعب بدأ منذ تشرين الأول 2023، وهو مستمر بوتيرة متصاعدة"، مضيفاً أن " أهم الأعمال المنجزة، شملت تهيئة ساحة اللعب لزراعة الثيل الطبيعي، وصب أرضية المضمار، وإنجاز الطرق والمرائب، إضافة إلى تركيب مقاعد الجمهور. كما يجري العمل حالياً على طلاء السياج الخارجي وإكمال ما تبقى من أعمال البنية التحتية".

وأشار حامد إلى أن " المخطط الأولي، كان يعتمد على تغطية أرضية الملعب بالثيل الصناعي، لكن بعد تفضيل الفرق الرياضية اللعب على العشب الطبيعي، تمت الموافقة على زراعة الثيل الطبيعي باستخدام أجود البذور الإسبانية، ومن المقرر أن تبدأ عملية الزراعة في شهر آذار المقبل، حيث يُعد هذا التوقيت الأنسب لضمان أفضل جودة للأرضية".

وتابع حامد أن" الملعب سيفتتح في الموعد المحدد، ليكون إضافة مهمة للبنية التحتية الرياضية في محافظة بابل".



