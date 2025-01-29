مدرب نفط ميسان يشيد بأداء لاعبيه ويدعو الجماهير للارتقاء بمستوى التشجيع
2025-01-29 12:35:02 - المصدر: واع
بغداد - واع
أعرب مدرب نفط ميسان، علي عبد الجبار، عن رضاه لما قدمه فريقه من أداء رغم الخسارة أمام الزوراء بهدف من دون رد، في انطلاق الجولة السابعة عشرة من دوري نجوم العراق، فيما دعا الجماهير إلى الارتقاء بمستوى التشجيع.
وقال عبد الجبار لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن" جميع مباريات الدوري باتت صعبة، ولا يوجد فريق محصن ضد الخسارة، حتى بطل المسابقة"، مبيناً أن" فريقه واجه فريقاً قوياً على أرضه وبين جمهوره، والزوراء نادٍ كبير بإدارته ولاعبيه وكادره التدريبي وجماهيره".
وأضاف عبد الجبار ،"حاولنا تغيير طريقة اللعب في الشوط الثاني لتعويض الهدف، حيث عززنا التشكيلة بمهاجم ثانٍ، لكننا لاحظنا أن الزوراء لجأ إلى تأخير اللعب في الدقائق الأخيرة، وهو ما يعكس التخطيط الجيد وإدارة المدرب للمباراة بذكاء".
وأوضح عبد الجبار أن" الهدف الذي سُجل في مرمى فريقه جاء من كرة ثابتة وخطأ فردي، مشددا على أن هذه الأخطاء واردة في كرة القدم، وأنه يتحمل مسؤولية أي أخطاء غير معالجة كمدرب للفريق".
وفي ختام حديثه، دعا عبد الجبار، الجماهير إلى الارتقاء بمستوى التشجيع، معبراً عن استيائه من بعض التصرفات التي بدرت من بعض جماهير الزوراء، والتي عدها تسيء إلى صورة النادي الكبير.
أعرب مدرب نفط ميسان، علي عبد الجبار، عن رضاه لما قدمه فريقه من أداء رغم الخسارة أمام الزوراء بهدف من دون رد، في انطلاق الجولة السابعة عشرة من دوري نجوم العراق، فيما دعا الجماهير إلى الارتقاء بمستوى التشجيع.
وقال عبد الجبار لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن" جميع مباريات الدوري باتت صعبة، ولا يوجد فريق محصن ضد الخسارة، حتى بطل المسابقة"، مبيناً أن" فريقه واجه فريقاً قوياً على أرضه وبين جمهوره، والزوراء نادٍ كبير بإدارته ولاعبيه وكادره التدريبي وجماهيره".
وأضاف عبد الجبار ،"حاولنا تغيير طريقة اللعب في الشوط الثاني لتعويض الهدف، حيث عززنا التشكيلة بمهاجم ثانٍ، لكننا لاحظنا أن الزوراء لجأ إلى تأخير اللعب في الدقائق الأخيرة، وهو ما يعكس التخطيط الجيد وإدارة المدرب للمباراة بذكاء".
وأوضح عبد الجبار أن" الهدف الذي سُجل في مرمى فريقه جاء من كرة ثابتة وخطأ فردي، مشددا على أن هذه الأخطاء واردة في كرة القدم، وأنه يتحمل مسؤولية أي أخطاء غير معالجة كمدرب للفريق".
وفي ختام حديثه، دعا عبد الجبار، الجماهير إلى الارتقاء بمستوى التشجيع، معبراً عن استيائه من بعض التصرفات التي بدرت من بعض جماهير الزوراء، والتي عدها تسيء إلى صورة النادي الكبير.