الحلبوسي يؤكد أهمية حوار بغداد لصناعة الحلول والسياسات

2025-01-29 12:45:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واعأكد رئيس حزب تقدم، محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، أهمية حوار بغداد لصناعة الحلول والسياسات.وقال الحلبوسي، في تدوينة له على منصة "اكس" تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المنطقة بمواجهة مخاطر مختلفة، منها الأمنية والسياسية والاقتصادية والبيئية والتكنولوجية".وأضاف، أنه "من هنا تكمن أهمية حوار بغداد ليكون منصة لصناعة الحلول والسياسات".