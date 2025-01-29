الحلبوسي يؤكد أهمية حوار بغداد لصناعة الحلول والسياسات
2025-01-29 12:45:02 - المصدر: واع
بغداد ـ واع
أكد رئيس حزب تقدم، محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، أهمية حوار بغداد لصناعة الحلول والسياسات.
وقال الحلبوسي، في تدوينة له على منصة "اكس" تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المنطقة بمواجهة مخاطر مختلفة، منها الأمنية والسياسية والاقتصادية والبيئية والتكنولوجية".
وأضاف، أنه "من هنا تكمن أهمية حوار بغداد ليكون منصة لصناعة الحلول والسياسات".
أكد رئيس حزب تقدم، محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، أهمية حوار بغداد لصناعة الحلول والسياسات.
وقال الحلبوسي، في تدوينة له على منصة "اكس" تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المنطقة بمواجهة مخاطر مختلفة، منها الأمنية والسياسية والاقتصادية والبيئية والتكنولوجية".
وأضاف، أنه "من هنا تكمن أهمية حوار بغداد ليكون منصة لصناعة الحلول والسياسات".