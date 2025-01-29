تراجع معدل الجرائم بنسبة 15% في العراق

2025-01-29 12:45:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ذكر المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان، يوم الأربعاء، أن العراق شهد انخفاضا في معدلات الجريمة بنسبة 15% في عام 2024 مقارنة بعام 2023 .

واستند المركز في تقرير له على مؤشرات انخفاض الجرائم التي أصدرتها وزارة الداخلية، وكانت تشير الى انخفاض بنسبة 20% في جرائم العنف بما في ذلك القتل والاعتداءات الخطيرة، وكذلك انخفاض بنسبة 12% في جرائم السرقة سواء كانت سرقة منازل أم سرقة سيارات، وانخفاض بنسبة 18% في جرائم الاتجار بالمخدرات.

ووفقا للتقرير، فإن جرائم القتل انخفضت بنسبة 22%، حيث تم تسجيل 1,200 حالة قتل في عام 2024 مقارنة بـ 1,540 حالة في عام 2023.

كما افاد التقرير ان الاعتداءات الخطيرة انخفضت بنسبة 18%، مع تسجيل 3,500 حالة اعتداء خطير مقارنة بـ 4,270 حالة في العام السابق.

كما أشار المركز إلى ان، جرائم سرقة المنازل انخفضت بنسبة 10%، حيث تم تسجيل 8,000 حالة سرقة منازل مقارنة بـ 8,900 حالة في عام 2023.

وبحسب التقرير، فإن جرائم سرقة السيارات انخفضت بنسبة 14%، مع تسجيل 5,500 حالة سرقة سيارات مقارنة بـ 6,400 حالة في العام السابق.

وعن جرائم الفساد المالي والإداري الرشوة والاختلاس، فقد قال التقرير، إن تلك الجرائم انخفضت بنسبة 25%، حيث تم تسجيل 1,200 حالة فساد مالي مقارنة بـ 1,600 حالة في عام 2023.

ونوه التقرير الى أن جرائم الاحتيال المالي انخفضت بنسبة 20%، مع تسجيل 900 حالة احتيال مالي مقارنة بـ 1,125 حالة في العام السابق.

وأكد المركز، أن جرائم الاتجار بالمخدرات انخفضت بنسبة 18%، حيث تم ضبط 2,500 عملية تهريب مخدرات مقارنة بـ 3,050 عملية في عام 2023. مع تسجيل انخفاض في قضايا تعاطي المخدرات بنسبة 15%، مع تسجيل 4,000 قضية تعاطي مخدرات مقارنة بـ 4,700 قضية في عام 2023 .