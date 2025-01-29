حوالات البنك المركزي العراقي تتجاوز 96% في مزاد اليوم

2025-01-29 12:45:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تجاوزت الحوالات الخارجية في مبيعات البنك المركزي العراقي اليوم الأربعاء، 96% من إجمالي مبيعاته.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن البنك باع في مزاده اليوم 283 مليوناً و18 ألفاً و598 دولاراً، حيث غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1310 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، وبذات السعر للحوالات الخارجية، وبسعر 1305 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

وأضاف مراسلنا، أن معظم مبيعات الدولار تم توجيهها لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، حيث بلغت 271 مليوناً و268 ألفاً و598 دولاراً، بنسبة 96.2% من إجمالي المبيعات، مقابل 11 مليوناً و750 ألف دولار من السحوبات النقدية.

وأشار إلى أن المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها مصرفاً واحداً، بينما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 8 مصارف، كما بلغ إجمالي عدد شركات الصرافة المشاركة في المزاد 12 شركة.