البرلمان العراقي: أشخاص في وزارة الكهرباء يعرقلون مشروع الطاقة الشمسية

2025-01-29 12:45:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اتهم رئيس لجنة الكهرباء والطاقة في البرلمان العراقي، يوم الأربعاء، موظفين حكوميين لم يسمهم بـ"عرقلة" تنفيذ مشروع الطاقة الشمسية الذي أطلقه البنك المركزي.

وقال محمد عبد ربّه لوكالة شفق نيوز، إن هناك مشروعاً تحت مسمى "مبادرة البنك المركزي" يهدف إلى منح قروض للمواطنين من خلال البنوك لتوفير منظومات الطاقة الشمسية.

وأضاف أن "هناك أشخاصاً داخل وزارة الكهرباء يسعون لعرقلة مشروع الطاقة الشمسية لأغراض قد تكون خاصة، أو بهدف إفشال المشروع لأسباب غير معروفة".

وتابع، "للأسف، هناك أشخاص غير مختصين وغير مهتمين بمستقبل البلاد يقفون ضد هذا المشروع، الذي يهدف إلى تحسين قطاع الطاقة في العراق".

وفي وقت سابق، أقرّت لجنة الكهرباء والطاقة في البرلمان العراقي بفشل المبادرة التي أطلقها البنك المركزي لدعم مشاريع الطاقة المتجددة بقيمة تريليون دينار.

وأخبر عضو اللجنة كامل العكيلي، وكالة شفق نيوز، بأن المبادرة التي أُطلقت قبل ثلاث سنوات لم تحقق النجاح المنشود، حيث تم صرف 250 مليون دينار فقط على عشرة مقترضين.

وأشار إلى أن المبادرة فشلت بسبب الإجراءات المعقدة، وعدم تعاون البنك المركزي مع المصارف والمؤسسات المالية، كما أضاف أنه كان من المفترض أن يكون هناك تنسيق مشترك بين وزارة الكهرباء والبنك المركزي والمصارف.

وكان مرصد العراق "الأخضر" قد حمل البنك المركزي مسؤولية تقويض مشروع الألواح الشمسية بسبب الشروط الصعبة للمبادرة، ودعا إلى تعديل شروطها لتكون أكثر نجاحاً.