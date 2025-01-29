برشلونة "يرعب" ريال مدريد.. شروط تعجيزية تطارد عملاق أوروبا

2025-01-29 12:45:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ سيناريوهات "دراماتيكية" أفحمت الجولة الماضية من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ما جعلت موقف الجولة الأخيرة أكثر تعقيداً.

وباتت بعض الفرق العملاقة على شفا "فضيحة" الإقصاء المُبكر، فيما تُعلق أندية أخرى آمالها على نتائج مُفاجئة لتجنب مواجهة العمالقة في الدور التالي.

برشلونة يرعب الريال

ويجد ريال مدريد نفسه في موقف لا يُحسد عليه، إذ يحتاج إلى "معجزة" ليصل للدور التالي بشكل مباشر ودون مباريات إضافية إقصائية.

والغريب في الأمر أن مصير ريال مدريد بات مربوطًا بغريمه التقليدي، برشلونة، الذي يحتاج إلى الفوز على أتالانتا في المباراة الأخيرة ليمنح "الملكي" فرصة التواجد بين أول 8 فرق، إذ يثير هذا السيناريو الغريب السخرية في أوساط جماهير الفريقين.

شروط تعجيزية لتأهل "الملكي"

ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، يث يحتاج ريال مدريد إلى عدد من النتائج الأخرى "التعجيزية" لتحقيق مُراده، منها:

فوز ريال مدريد على بريست.

تعادل ليل مع فينورد.

خسارة أستون فيلا من سيلتك.

خسارة موناكو أمام إنتر ميلان.

عدم فوز بايرن ميونخ بأكثر من هدفين على سلوفان براتيسلافا.

عمالقة أوروبا على شفا "الهاوية"

ولا يقتصر القلق على ريال مدريد فحسب، بل يمتد إلى عدد من الفرق العملاقة الأخرى التي تُواجه خطر الإقصاء المُبكر من دوري أبطال أوروبا، وهو أمر قد يُعد "فضيحة" تاريخية لهذه الأندية.

ومن أبرز الأندية المُهددة بالخروج من المسابقة، باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي ، إذ يحتاج كل منهما إلى الفوز في المباراة الأخيرة لتجنب الإقصاء.

صراع "مُحتدم" على التصنيف

في المُقابل، تشتعل المنافسة على تصنيف الصعود إلى إقصائيات الدور التالي بين عدد من الفرق العملاقة، إذ يتساوى كل من بايرن ميونخ ويوفنتوس وريال مدريد وبروسيا دورتموند برصيد 12 نقطة، ولم يضمن أي منهم التأهل كفريق تصنيف أول.

وجعل هذا الصراع "المُحتدم" الجولة الأخيرة من دور المجموعات حافلة بالإثارة والندية، إذ ستُحدد نتائجها ملامح الدور التالي من دوري أبطال أوروبا.

"المفاجآت"

ومن المُنتظر أن تشهد الجولة الأخيرة من دور المجموعات عددًا من المُفاجآت، إذ قد تُطيح بعض الفرق الصغيرة بـ "العمالقة"، وتُغير ملامح المسابقة بشكل كامل.

ويبقى السؤال الأهم، هل سينجح ريال مدريد في تجنب "الفضيحة" والتأهل للدور التالي بشكل مباشر؟ وهل سنشهد إقصاءً مُفاجئًا لـ"عمالقة" أخرى مثل باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي؟ وماذا سيكون تصنيف الرباعي بايرن ميونخ ويوفنتوس وريال مدريد ودورتموند في الدور التالي؟

الإجابة على هذه الأسئلة ستتضح مع نهاية الجولة الأخيرة، التي تعِد بـ"ليلة أوروبية"، حافلة بالإثارة والندية.