بابل.. وفاة عاملين إثر سقوطهما في مطحنة قيد الإنشاء

2025-01-29 12:45:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ لقياثنان من موظفي شركة الاتحاد، معمل السكر، يوم الأربعاء، مصرعهما إثر سقوطهما منأعلى موقع العمل في بابل.

وقال مصدر أمني،في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "أثنين من موظفي شركة الاتحاد، معمل السكر سقطامن أعلى موقع العمل في مطحنة الاتحاد، أثناء تأدية مهامهما ما أسفر عن وفاتهما".

وأضاف المصدر،أن "الحادث وقع في المنشأة التي لا تزال قيد الإنشاء ضمن مشروع المطحنةالجديدة، التي وُضع حجر أساسها العام الماضي من قبل رئيس الوزراء محمد شياعالسوداني".

يُذكر أن مجموعةالاتحاد للصناعات الغذائية تُشرف على المشروع في ناحية المدحتية، جنوب محافظةبابل، حيث تضم مصانع لإنتاج سكر الطعام، وزيت الطعام، والأعلاف، إضافة إلىالمطحنة الجديدة.