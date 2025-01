2025-01-29 13:05:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:أعلنت مفوضية انتخابات ذي قار اليوم أن وزارة المالية بدأت بإرسال التمويل الخاص بمكافآت موظفي الاقتراع في المحافظة، من موظفي الدولة، طلبة الجامعات، والخريجين، حيث من المتوقع أن يتم صرف هذه المكافآت في بداية الشهر المقبل. وقال مدير اعلام مكتب مفوضية ذي قار رائد عزيز لشبكة اخبار الناصرية...

The post مفوضية انتخابات ذي قار: بداية الشهر المقبل صرف مكافآت موظفي الاقتراع appeared first on شبكة اخبار الناصرية.