المبرقع يترأس اجتماع اللجنة الفنية المعاونة لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب
2025-01-29 13:40:02 - المصدر: واع
بغداد - واع
ترأس وزير الشباب والرياضة، أحمد المبرقع، اجتماع اللجنة الفنية الرياضية المعاونة لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب الذي انعقد، اليوم الأربعاء، في العاصمة بغداد، لمناقشة عدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الجلسة.
وذكر بيان لوزارة الشباب والرياضة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن" اللجنة أصدرت عدداً من التوصيات التي من شأنها تطوير القطاع الرياضي التي سيتم اعتمادها من قبل مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب".
وأضاف أن" الاجتماع، استعرض العديد من الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الجلسة، من بينها، دورة ريادة الأعمال في المجال الرياضي، وإقامة ماراثون السلام في مقديشو، ودورة الألعاب الرياضية للاتحادات النوعية، ومؤتمر الذكاء الاصطناعي في الرياضة وغيرها من المواضيع".
ترأس وزير الشباب والرياضة، أحمد المبرقع، اجتماع اللجنة الفنية الرياضية المعاونة لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب الذي انعقد، اليوم الأربعاء، في العاصمة بغداد، لمناقشة عدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الجلسة.
وذكر بيان لوزارة الشباب والرياضة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن" اللجنة أصدرت عدداً من التوصيات التي من شأنها تطوير القطاع الرياضي التي سيتم اعتمادها من قبل مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب".
وأضاف أن" الاجتماع، استعرض العديد من الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الجلسة، من بينها، دورة ريادة الأعمال في المجال الرياضي، وإقامة ماراثون السلام في مقديشو، ودورة الألعاب الرياضية للاتحادات النوعية، ومؤتمر الذكاء الاصطناعي في الرياضة وغيرها من المواضيع".