وفاة امرأة مسنة بحريق التهم سيارة لنقل الركاب في النجف

2025-01-29 13:40:11 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى -

أعلنت مديرية الدفاع المدني في محافظة النجف الأشرف، اليوم الثلاثاء، عن وفاة سيدة مسنّة بحريق اندلع في باص لنقل الركاب يقلّ زائرين قرب المدينة القديمة.

وقالت المديرية، في بيان إن "كادر شعبة السلامة والإطفاء التابعة لفرع النجف الأشرف، وبالتنسيق مع فرق الدفاع المدني، شارك بجهود مميزة لإخماد الحريق الذي اندلع في الباص". وأشارت المديرية إلى أن الحادث "أسفر للأسف عن وفاة سيدة مسنّة"، ووصفت الحادثة بأنها "خسارة مؤلمة". كما أكدت أن التعاون السريع بين الجهات المختصة ساهم في الحد من تفاقم الأضرار وحماية المزيد من الأرواح.