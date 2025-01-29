مصرفان اتحاديان يبديان استعدادهما لصرف رواتب موظفي كوردستان.. وثيقة

2025-01-29 14:25:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن مصرفا "الرشيدوالرافدين" الحكوميين، يوم الأربعاء، عن استعدادهما الكامل لصرف رواتب موظفيإقليم كوردستان، في حال إرسال قوائم الرواتب من قبل وزارة المالية الاتحادية دونأي عوائق.

وقال النائب عن محافظة السليمانية سوران عمر،في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "وزارة المالية العراقية أصدرت في 20 يناير/كانون الثاني 2025 كتابًا رسميًا يحمل الرقم (268) تضمن ردًا مشتركًا على مصرفيالرشيد والرافدين بشأن إجراءات صرف رواتب موظفي إقليم كوردستان".

وفي السياق ذاته، أصدر مصرف الرشيد كتابًارسميًا بتاريخ 19 يناير/ كانون الثاني 2025 برقم (373)، أكد فيه جاهزيته التامةلصرف الرواتب، مشيرًا إلى أنه بانتظار إتمام الاتفاقات اللازمة مع الجهات المختصة.كما أوضح أن عملية توطين الرواتب ستكون عبر تطبيق مصرفي خاص يتيح للموظفين استلامبطاقات الصرف من خلال أجهزتهم المحمولة، فيما سيتم توزيع الرواتب عبر فروع المصرفأو القنوات المصرفية الأهلية المعتمدة.

ومن جهة مصرف الرافدين، فقد أكد في كتابهالصادر بتاريخ 19 يناير/ كانون الثاني 2025 برقم (3/1/128) استعداده لصرف رواتبموظفي الإقليم، مشيرا إلى توفير خدمات إصدار البطاقات المصرفية، بما فيها الماستركارد الدولية والبطاقات المحلية، لتمكين الموظفين من استلام رواتبهم بسهولة منخلال المصارف الأهلية المعتمدة.

و يشهد ملف رواتب موظفي إقليم كوردستان تحدياتمستمرة نتيجة الخلافات المالية بين الإقليم والحكومة الاتحادية في بغداد، وعلىالرغم من الاتفاقات المتكررة بين الطرفين، إلا أن عملية صرف الرواتب تواجه في بعضالأحيان تأخيرات تتعلق بالإجراءات الإدارية والفنية.

وفي هذا السياق، تسعى المصارف الحكومية، مثلالرشيد والرافدين، إلى توفير حلول مصرفية حديثة لتسهيل عملية الصرف وتقليلالاعتماد على النقد، من خلال إصدار بطاقات مصرفية واعتماد التطبيقات الرقميةلتوطين الرواتب.