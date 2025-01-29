كركوكي: حق تقرير المصير للكورد شرعي وفق الاتفاقيات الدولية

2025-01-29 14:25:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني كمال كركوكي، يوم الاربعاء، شرعية حق تقرير المصير للشعب الكوردي وفق الاتفاقيات الدولية.

وأجاب كركوكي، على سؤال مراسل وكالة شفق نيوز، بشأن وضع الكورد في المنطقة، قائلاً إن الزعيم مسعود بارزاني يدعم حل القضية الكوردية في كل مكان بطريقة ديمقراطية وسلمية، بعيدًا عن العنف.

وأضاف كركوكي أن هذا حق شرعي وفقًا للاتفاقيات الدولية والأمم المتحدة، حيث يحق لكل شعب في وطنه تقرير مصيره بالطريقة التي يراها مناسبة.

وفيما يتعلق بالمتغيرات في المنطقة، أشار كركوكي إلى أن جميع الأطراف تتمنى أن تؤدي هذه التغيرات إلى مستقبل أفضل لجميع الشعب العراقي وشعب إقليم كوردستان.

وفي وقت سابق، شدد الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، على ضرورة أن يراعي النظام السياسي الجديد في سوريا، حقوق وتطلعات وخصوصية الشعب الكوردي، كما دعا إلى توحيد صفوف الكورد في سوريا والعمل على تحقيق حقوقهم بعيداً عن العنف.

وشهدت الساحة الكوردية مؤخراً "لقاءً تاريخياً" بين مسعود بارزاني، مظلوم عبدي، وجاء هذا اللقاء في توقيت حساس تشهد فيه سوريا والمنطقة تحولات جوهرية بعد سقوط نظام الأسد وبدء صياغة ملامح مستقبل البلاد.