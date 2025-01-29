وزير البيئة العراقي يتحدث عن آفاق جديدة للرقابة

2025-01-29 14:25:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد وزير البيئة العراقي هه لو مصطفى العسكري، يوم الأربعاء، أن قرار الحكومة بفصل وزارة الصحة عن البيئة "خطوة مهمة"، حيث يمنح الوزارة مكانتها الحقيقية ويساهم في تعزيز دورها في الحماية البيئية.

وأوضح العسكري، في تصريح لوكالة شفق نيوز، أن "وزارة البيئة تعمل بشكل رقابي ولا تنفذ أعمالًا تنفيذية مثل بناء المعامل أو المحطات الصديقة للبيئة، إذ أن هذه المهام هي من مسؤوليات الوزارات الأخرى".

وأشار إلى أن "قرار تحويل معسكر الرشيد وتحويله من مكب للنفايات إلى حديقة عامة هو قرار مهم، حيث سيسهم في تحسين الوضع البيئي في بغداد، من خلال استغلال المساحات الكبيرة وتوظيفها في خدمة المجتمع وتحسين البيئة".

يذكر أن الحكومة العراقية شرعت في 23 كانون الثاني 2022، بإجراءات فصل وزارة البيئة عن وزارة الصحة.

وكان رئيس مجلس الوزراء السابق حيدر العبادي قد قرر في العام 2015 دمج وزارة العلوم والتكنولوجيا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ودمج وزارة البيئة بوزارة الصحة، ودمج وزارة البلديات بوزارة الاعمار والاسكان، ودمج وزارة السياحة والآثار بوزارة الثقافة.