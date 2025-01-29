السفير البريطاني: الدول الغربية مدينة للعراق على الإنجازات

2025-01-29 14:45:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - وسام الملاأكد سفير المملكة المتحدة لدى العراق، ستيفن هيجن، اليوم الأربعاء، أن الدول الغربية مدينة للعراق على الإنجازات الفكرية عبر التاريخ، فيما بين أن دول الخليج مستعدة للاستثمار في العراق.وقال هيجن، في جلسة حوارية خلال مؤتمر العراق للطاقة، وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "يجب تنويع الاقتصاد والدخل العراقي، حيث أن مشاكل العراق سابقاً أثرت سلباً في المنطقة والان مشاكل المنطقة أثرت في العراق"، لافتا الى أن "البيئة الأمنية في العراق تتحسن وإذا قارنا الوضع الأمني خلال السنوات السابقة هناك تقدم ملحوظ في الأمن".وأضاف أنه "خلال زيارة رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني الى لندن، وقعنا عدة عقود بـ 12 مليار جنيه استرليني، وهناك استعداد من دول الخليج للاستثمار في العراق، وهذا أدى لتحسن الوضع، حيث استثمرنا في التربة وحاليا في النفط ونتمنى مستقبلاً الاستثمار في الشباب"، مبينا أنه "لدينا ثقة في إبداع الشعب العراقي، ونحن مدينون كدول غربية للعراق على الإنجازات الفكرية التي قدمها للتاريخ".وأوضح هيجن أن "الجالية العراقية البريطانية هي حلقة الوصل بين العراق والشركات البريطانية وهي مهمة، ونحن ندعم طموح رئيس الوزراء لاستقلال العراق في الطاقة وهناك عمل مشترك لتنفيذ الخطة لإنهاء حرق الغاز المصاحب"، مضيفا أن "هناك تأثيراً صحياً على المواطن من حرق الغاز".ولفت الى أنه "إذا تأخرت المفاوضات لتشكيل الحكومة بعد الانتخابات، ذلك يؤثر في إنجاز العمل، ومن المهم جدا أن الكتل السياسية ما بعد الانتخابات أن تسرع بتشكيل الحكومة".