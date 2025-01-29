2025-01-29 14:45:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الأربعاء، الإطاحة بأربعة عناصر إرهابية في الأنبار ونينوى وكركوك.

وذكرت المديرية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "بمتابعةٍ حثيثة ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لقسم استخبارات عمليات كركوك وشعب استخبارات الفرق (5 و10 و15) وبالتعاون مع القوات الأمنية الماسكة للأرض ومن خلال نصب كمائن محكمة، أسفرت عن إلقاء القبض على (4) إرهابيين مطلوبين وفق أحكام المادة (4/إرهاب) في قضاءي الرمادي والرطبة وناحيتي الرياض والعياضية، والذين ينتمون إلى عصابات داعش الإرهابية".

وأشارت الى أنه "تم تسليمهم إلى جهات الطلب أصولياً".