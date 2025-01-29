مساعد مدرب كربلاء: مواجهة الطلبة فرصة لإثبات الوجود وتصحيح المسار

2025-01-29 14:45:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد المدرب المساعد لنادي كربلاء، سعد مشاوي، أن فريقه يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الطلبة، في الجولة السابعة عشرة من دوري نجوم العراق، مشيراً إلى أن المباراة تمثل فرصة لإثبات الذات واستعادة نغمة الانتصارات.وقال مشاوي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأربعاء: إن" الفريق عانى في الفترة الأخيرة من نتائج مخيبة للآمال رغم الأداء الجيد، مرجعاً ذلك إلى الظروف المحيطة بالنادي وسوء التوفيق في استغلال الفرص. وأضاف، "نادي كربلاء يمتلك مجموعة من المواهب المميزة، لكن الوضع العام للنادي أثر في النتائج، رغم أن الفريق يقدم مستويات عالية".وأشار إلى أن مواجهة الطلبة ستكون صعبة، خاصة أن الفريق الخصم يقدم مستويات قوية هذا الموسم وينافس على اللقب، كما يمتلك كادراً تدريبياً مميزاً.وختم حديثه قائلاً: "المباراة مهمة جدا بالنسبة لنا، وسنقاتل لتحقيق نتيجة إيجابية تعيد الفريق إلى سكة الانتصارات. نثق في إمكانيات اللاعبين، ونتمنى أن يكونوا على قدر المسؤولية لإسعاد جماهيرهم وتعويض الإخفاقات السابقة".