2025-01-29 15:00:03 - المصدر: واع

بغداد ـ واع ـ عدي العباديأكد وكيل وزارة الثقافة والسياحة والآثار لشؤون الفنون، قاسم طاهر السوداني، اليوم الأربعاء، أن الحكومة أولت اهتماماً كبيراً لنشر الثقافة القرآنية.وذكر بيان للهيئة العامة للآثار والتراث، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الهيئة العامة للآثار والتراث/ دائرة الدراسات والبحوث/ قسم مكتبة المتحف العراقي، احتفت باليوم الوطني للقرآن الكريم، بإقامة معرض على قاعة إنانا تحت شعار (القرآن نبراس الهدى وسحر البيان) الذي يأتي بالتزامن مع الذكرى العطرة للبعثة النبوية الشريفة".وأوضح البيان، أن "وكيل وزارة الثقافة والسياحة والآثار لشؤون الفنون، قاسم طاهر السوداني، افتتح المعرض بحضور مدير عام دائرة المتاحف العامة لمى ياس الدوري، ومديرة مكتبة المتحف العراقي، آمنة فاضل".وأكد السوداني، أنَّ "فعاليات اليوم الوطني للقرآن الكريم، تعكس عمق اهتمام الحكومة العراقية بنشر الثقافة القرآنية وإحياء علوم القرآن، والتراث الإقرائي العراقي، وحث جميع مؤسسات الدولة والمؤسسات غير الرسمية على إحياء الثقافة القرآنية".وبين، أنَّ "مبادرة إعلان اليوم الوطني للقرآن الكريم، في السابع والعشرين من شهر رجب، تأتي استكمالاً لمبادرة دولة رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني الذي أولى اهتماماً كبيراً لنشر الثقافة القرآنية، ومنها مسابقة العراق الدولية الأولى لحفظ وتلاوة القرآن الكريم التي تولى تنظيمها الوقفان الشيعي والسني في الآونة الأخيرة".من جانبها، أوضحت مديرة مكتبة المتحف الوطني، آمنة فاضل، أنَّ "اختيار يوم المبعث النبوي، وجعله يوماً وطنياً للقرآن الكريم هو لإبراز عظمة الرسالة القرآنية وتحقيق نقلة نوعية في تفعيل النشاط القرآني على المستوى الوطني"، مشيرة إلى أنَّ "المعرض ضم نسخاً للقرآن الكريم وتفسيراته بأكثر من لغة ،ومنها الإنكليزية والفرنسية والألمانية والتركية والفارسية".