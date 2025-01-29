الليرة التركية تتنفس الصعداء مع سياسة "القيمة الحقيقية"

2025-01-29 15:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/بالتزامن مع إنطلاق العمل بـ "استراتيجية القيمة الحقيقية" لليرة فيتركيا، شهد معدل "التذبذب" بشأن أسعار العملة تراجعاً على المدى القصيرإلى أقل مستوياته منذ 10 أشهر.

وذكرت وكالة"بلومبرغ نيوز"، أن "مؤشر قياس التذبذب في سعر العملة التركية خلال3 أشهر تراجع إلى أقل مستوياته منذ 19 مارس الماضي أمس، لكنه ظل في نفس المستوياتاليوم الأربعاء".

وجرى تداولالليرة صباح اليوم بسعر 35.7554 ليرة لكل دولار بانخفاض نسبته 0.1 بالمئة عن سعرأمس.

ويأتي ذلك فيحين تتبنى القيادة الاقتصادية التركية سياسة القيمة الحقيقية للعملة، والتي تقلفيها قيمة الليرة بأقل من معدل التضخم، لدعم جهودها من أجل الحد من معدل التضخم.وتستهدف القيادة الاقتصادية تقليل الضغوط الناجمة عن ضعف العملة على أسعارالمستهلك في تركيا.

وساهمت هذهالاستراتيجية في تعزيز استقرار الليرة ضد التقلبات الحادة وبخاصة في الأوقات التي عانت فيها العملات الناشئة ضغوطا قويةبسبب تهديدات الرئيس الأميركي بفرض رسوم جمركية على كافة واردات بلاده.